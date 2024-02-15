ЖЕНЕВА, 15 фев — ПРАЙМ. Незаконная торговля табаком составляет 11% от общего объема, налоговые потери правительств ежегодно составляют около 47,4 миллиарда долларов, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам третьей сессии совещания сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Путин подписал закон об индексации акцизов на табак и алкоголь

Третья сессия совещания сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями проходила в Панаме с 12 по 14 февраля. В ней приняли участие представители 56 государств-участников протокола, а также 27 государств, не являющихся участниками.

"На незаконную торговлю приходится около 11% от общего объема мировой торговли табаком, и ее ликвидация могла бы увеличить мировые налоговые поступления, по оценкам, на 47,4 миллиарда долларов ежегодно", — сказано в документе.

В ВОЗ считают, что эта незаконная торговля наносит вред здоровью и лишает правительства налоговых поступлений, которые могли бы поддержать инициативы в области общественного здравоохранения.

"На нашей встрече на этой неделе были приняты важные решения по системам отслеживания табака и утверждена дорожная карта для проведения научно обоснованных исследований незаконной торговли. Мы также договорились об усовершенствованиях системы отчетности, что повысит качество данных об осуществлении протокола, которые могут помочь направлять будущие усилия по борьбе против табака", — приводятся в заявлении слова главы Секретариата рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Адрианы Бланко Маркес.

В середине июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в стране госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Он устанавливает правовые основы производства и оборота в РФ табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере.

В частности, производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка этой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.

Кроме того, для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов оборудования для их производства. Объемы производства и оборота будут учитываться в государственной информационной системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Согласно принятому в конце июля закону, производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ), хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии (если она необходима) в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет. За это будет грозить и лишение свободы — на срок до трех лет.