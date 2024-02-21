ТАШКЕНТ, 21 фев — ПРАЙМ. Сервис такси Yandex Go после локализации в декабре в Узбекистане перечислил в бюджет республики налоговые выплаты на 5,2 миллиарда сумов (около 400 тысяч долларов), сообщает пресс-служба налогового комитета страны. Узбекистан планирует нарастить импорт российского газа

21 февраля налоговый комитет сообщил, что Yandex Go начал выдавать пассажирам в Узбекистане электронные чеки при оплате наличными. По данным пресс-службы ведомства, председатель налогового комитета страны Шерзод Кудбиев и директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов "Яндекса" Даниил Шулейко обсудили практические результаты локализации сервиса в республике.

"Проведена совместная работа по фискализации платежей при наличной и безналичной оплате. В результате в декабре-январе компанией обеспечено 5,2 миллиарда сумов налоговых поступлений", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В ходе встречи рассмотрены предложения по дальнейшему совершенствованию системы налогообложения участников пассажирских перевозок, осуществляемых с помощью онлайн-агрегатора, в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.

В октябре 2023 года налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не исполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них — требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги, а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.

Спустя месяц Yandex Go сообщил, что завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги через зарегистрированное в республике ООО Yandex Go UB. Позднее комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил, что сервис занимает доминирующее положение на рынке республики с долей 86,3%.

Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.