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Новак: РФ будет обсуждать схемы выхода из ОПЕК+ в случае ребалансировки рынка в 2018 году


Компании / Нефть

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. РФ будет обсуждать в 2018 году возможные схемы выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в случае ребалансировки рынка, которая может начаться в третьем-четвертом кварталах, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам в кулуарах съезда ЕР.

"Я думаю да, мы будем обсуждать эти вопросы в любом случае на нашей встрече, мы должны иметь понятную и четкую стратегию, чтобы рынок понимал, что у нас есть общее понимание, общая концепция. Просто сейчас еще рано об этом говорить, по мере того, как мы будем приближаться к ребалансировке рынка, будем говорить. Пока, по оценкам, это третий-четвертый квартал", - сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились год назад о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить сделку — до конца 2018 года.

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Сокращение добычи нефти

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