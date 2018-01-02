Среднесуточная добыча нефти в РФ в декабре составила 10,953 млн баррелей в день

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в РФ в декабре 2017 года уменьшилась в годовом выражении на 2,3% и составила 10,953 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Как отмечает Блумберг, в месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в декабре выросла на 0,1%.

Агентство также сообщило, что среднесуточный экспорт нефти из России в декабре упал на 5,3% в месячном выражении и составил 5,239 миллиона баррелей в сутки.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в декабре упала на 4,6% в годовом выражении. Общая добыча газа в РФ в отчетном месяце составила 63,503 миллиарда кубометров.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года. Среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки, от него рассчитывается уровень сокращения добычи нефти по соглашению с ОПЕК.