В нефтехранилищах развитых стран остается по-прежнему слишком много нефти

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. В нефтехранилищах развитых стран по-прежнему остается слишком много нефти, считает министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи.

"Мы придерживаемся соглашения (ОПЕК+), пока серьезных разногласий по этому вопросу нет среди государств-членов ОПЕК и независимых производителей. Сейчас рынок в хорошем состоянии. Запасы в нефтехранилищах несколько снизились, однако по-прежнему значительные объемы остаются", - сказал ар-Румхи.

По его словам, именно сокращение этих резервов, а не установление определенной цены на баррель нефти является целью соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Страны соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в воскресенье проводят первое в 2018 году заседание министерского мониторингового комитета в Маскате, столице Султаната Оман.