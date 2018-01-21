Министр: Производители традиционной нефти не могут влиять на добычу сланца

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Страны-члены ОПЕК и независимые производители нефти, участвующие в соглашении по сокращению добычи ОПЕК+, не могут оказывать непосредственное влияние на деятельность компаний, занимающихся сланцевой нефтью в США, считает министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи.

"Мы монитором ситуацию, понимаем, что происходит, но у нас нет влияния на происходящее в этой сфере, это касается США, американских компаний. Я уверен, что они продолжат активные действия, будут и дальше инвестировать в добычу", - сказал оманский министр журналистам в ходе заседания министерского комитета ОПЕК+ в Маскате.

"Я не думаю, что компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, прежде чем принять решения о тех или иных инвестициях, ждут решений ОПЕК и независимых производителей", - добавил министр.

В то же время, он отметил, что на рынке хватит места как нефти, добываемой традиционным путем, так и сланцевой. "Рынок большой, здесь есть место и для сланцевой нефти, и для нефти, добываемой традиционным путем", - заключил ар-Румхи.