FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Итальянская Eni заморозила проект с "Роснефтью" на шельфе Черного моря


Компании / Нефть

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Геологоразведочная деятельность "Роснефти" на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование, заявил РБК руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.

"Мы не будем обязывать компанию бурить скважину, не имея технических средств, которые бы надежно гарантировали безопасность такого бурения", — сказал он.

Геологоразведку на этом участке в Черном море финансировал и проводил иностранный партнер "Роснефти" — итальянская Eni (в их совместном предприятии у российской компании 66,67%, у итальянцев — 33,33%). В марте буровая Scarabeo 9, которая принадлежит Saipem ("дочка" Eni), пробурила одну скважину, а затем уплыла. Представитель Eni сообщил РБК только то, что Scarabeo 9 "успешно завершила бурение в Черном море".

Eni уведомила "Роснефть" о приостановке сотрудничества по этому проекту на фоне санкций США, объяснил источник, близкий к СП "Роснефти" и Eni. Это подтвердили источник, близкий к "Роснефти", и собеседник в сервисной компании, который знает это от сотрудников "Роснефти".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ