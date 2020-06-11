БАКУ, 11 июн — ПРАЙМ. Азербайджан планирует в июне компенсировать недовыполнение своих обязательств по сделке ОПЕК+ в мае, которое составило 2%, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Ранее Минэнерго Азербайджана сообщало, что страна выполнила свои обязательства по ОПЕК+ в мае более чем на 98%.

"Мы всегда выполняем свои обязательства. Мы компенсируем в июне около 2,5 тысяч баррелей для стопроцентного выполнения своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ в мае", — сказал Шахбазов в четверг во время видеоконференции азербайджанского Центра анализа международных отношений.

Министр также высказался за расширение альянса ОПЕК+. "Ситуация на мировом рынке нефти, результаты, важность роли ОПЕК+ показывает необходимость его расширения", — заявил он.

Ранее в пресс-службе минэнерго РИА Новости уточнили, что в соответствии с новой декларацией о сотрудничестве Азербайджан, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тысячи баррелей, должен сохранить суточное производство нефти на уровне 554 тысячи баррелей.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.