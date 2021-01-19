МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие российские нефтяные компании предложили правительству не проводить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) проектной документации буровых скважин в Арктике, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Газпром нефть" ввела в эксплуатацию первую в Арктике цифровую подстанцию

"Нефтекомпании предлагают не проводить ГЭЭ проектной документации буровых скважин в Арктике. Это следует из письма премьеру Михаилу Мишустину, направленного в январе от глав "Роснефти", ЛУКОЙЛа и "Газпром нефти" Игоря Сечина, Вагита Алекперова и Александра Дюкова", — сообщает издание.

Газета отмечает, что, согласно изменениям, внесенным в закон об экологической экспертизе летом прошлого года, ГЭЭ должна проходить проектная документация всех объектов капитального строительства в Арктике. По мнению нефтяников, такое требование может привести к "увеличению сроков бурения и введения в эксплуатацию объектов" месторождений не менее чем на год и, как следствие, к снижению добычи и доходов бюджета РФ.

Как сообщает издание, в письме нефтяников сказано, что внесенные в закон изменения не способствуют развитию Севморпути и увеличению грузопотока по нему. При этом, согласно нынешним планам, грузооборот Севморпути должен составить 80 миллионов тонн к 2024 году, отмечает газета.

"Под угрозой срыва также окажутся планы разработки новых нефтегазовых провинций и трудноизвлекаемых запасов, значительная часть которых расположена в Арктике", — говорится в письме.

Главы нефтекомпаний просят премьера дать "указание Минприроды максимально оперативно проработать внесения изменений в законодательство". В одной из компаний изданию сообщили, что если проблема не будет решена в течение ближайших месяцев-полугода, то в дальнейшей перспективе риск отсрочки по проектам может реализоваться.