МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти во вторник днем растет по всем основным фьючерсным контрактам, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления уровня спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. МЭА вновь понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

По состоянию на 13.51 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,19%, до 55,41 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 52,51 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дорожают на 1%, до 52,57 доллара за баррель.

Стоимость "черного золота" во вторник перешла к росту после двухдневного снижения и разнонаправленной динамики утром, когда Brent дорожал лишь в пределах 0,5%, а WTI и вовсе дешевел. Снижение было вызвано опасениями за восстановление мировой экономики и продлением карантина в ряде стран на фоне растущей заболеваемости коронавирусом в мире.

Аналитики PVM отмечают агентству Рейтер, что, несмотря на "откат", наблюдавшийся на нефтяном рынке, уверенность в восстановлении экономики "вряд ли исчезнет". А оптимизм в отношении восстановления спроса в долгосрочной перспективе продолжают поддерживать новости о начавшейся вакцинации от коронавируса в мире.

Инвесторы обратили внимание на январский доклад Мирового энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки и восстановится до уровня 96,6 миллиона баррелей в сутки.