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2021
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Еврокомиссия резко повысила прогноз цены на Brent
Нефть
Новости
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Еврокомиссия ощутимо повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2021 и 2022 годы в своем промежуточном зимнем экономическом прогнозе по сравнению с осенним,... ПРАЙМ, 11.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 11 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия ощутимо повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2021 и 2022 годы в своем промежуточном зимнем экономическом прогнозе по сравнению с осенним, опубликованным в начале ноября.
"Согласно фьючерсным рынкам, средняя цена на нефть марки Brent прогнозируется на уровне 54,7 доллара за баррель в 2021 году и 52,4 доллара за баррель в 2022 году", — говорится в документе.
Ранее ЕК ожидала цену в 44,6 доллара в среднем в текущем году и 46,4 доллара в 2022 году.