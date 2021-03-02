МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-феврале сократилась на 622 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,16 миллиона тонн, сообщает компания.

По группе "Татнефть" добыча сократилась на 628 тысяч тонн и составила 4,209 миллиона тонн.

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