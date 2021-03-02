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2021
https://1prime.ru/oil/20210302/833140995.html
"Татнефть" с начала года сократила добычу нефти на 622 тысячи тонн
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Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-феврале сократилась на 622 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,16 миллиона тонн, сообщает компания. По группе... ПРАЙМ, 02.03.2021
татнефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-феврале сократилась на 622 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,16 миллиона тонн, сообщает компания.
По группе "Татнефть" добыча сократилась на 628 тысяч тонн и составила 4,209 миллиона тонн.
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