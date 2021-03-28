МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Блокировка Суэцкого канала не может оказать долгосрочное влияние на поставки нефти. Что будет с рублем на грядущей неделе

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, волатильность нефтяных котировок достаточно высока. Инвесторы все еще не могут определиться с основными факторами, которые оказывают влияние на цены сырья.

"Блокировка Суэцкого канала, вероятно, больше краткосрочный момент, чем повод для положительной переоценки перспектив. Куда важнее "третья волна" пандемии в ряде европейских стран и неравномерное восстановление мировой экономики с существенной дифференциацией по странам и регионам", — отмечает он.

При этом сланцевые нефтедобывающие компании не дремлют: в условиях низкой стоимости заемных средств себестоимость их добычи снижается. Это уже сейчас является поводом для сомнений в дальнейшем росте котировок "черного золота".

"Исключение истории в Суэцком канале при одновременном сохранении долларом тенденции к укреплению создает риски снижения нефтяных цен ниже уровня в 60 долларов за баррель", — прогнозирует он.

Как компенсационный фактор выступает ОПЕК+. Его соглашение все еще оказывает положительное влияние на цены.

По мнению эксперта, временное снижение нефтяных цен можно ожидать до уровней $55-60 за баррель. Однако среднесрочный тренд скорее будет в диапазоне $60-65.