Аналитик рассказал, какими будут цены на нефть на следующей неделе
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Блокировка Суэцкого канала не может оказать долгосрочное влияние на поставки нефти.
Как пишет "Российская газета" со ссылкой на начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, волатильность нефтяных котировок достаточно высока. Инвесторы все еще не могут определиться с основными факторами, которые оказывают влияние на цены сырья.
"Блокировка Суэцкого канала, вероятно, больше краткосрочный момент, чем повод для положительной переоценки перспектив. Куда важнее "третья волна" пандемии в ряде европейских стран и неравномерное восстановление мировой экономики с существенной дифференциацией по странам и регионам", — отмечает он.
При этом сланцевые нефтедобывающие компании не дремлют: в условиях низкой стоимости заемных средств себестоимость их добычи снижается. Это уже сейчас является поводом для сомнений в дальнейшем росте котировок "черного золота".
"Исключение истории в Суэцком канале при одновременном сохранении долларом тенденции к укреплению создает риски снижения нефтяных цен ниже уровня в 60 долларов за баррель", — прогнозирует он.
Как компенсационный фактор выступает ОПЕК+. Его соглашение все еще оказывает положительное влияние на цены.
По мнению эксперта, временное снижение нефтяных цен можно ожидать до уровней $55-60 за баррель. Однако среднесрочный тренд скорее будет в диапазоне $60-65.
https://1prime.ru/oil/20210328/833339742.html