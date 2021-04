МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "Татнефть" нацелена занять половину рынка российского топлива, сообщил помощник генерального директора компании по корпоративным финансам Василий Мозговой.

"В целом, для нас (топливный — ред.) бизнес важен, потому что это канал реализации нашей продукции. Мы всегда говорили что у нас цель по реализации на российском рынке — как минимум половины производства топлива на "Танеко", в принципе, мы успешно продвигаемся к этой цели", — сообщил Мозговой во время онлайн-конференции "Школа инвестора ВТБ".

При этом топ-менеджер отметил, что "Татнефть" не видит необходимости развивать свою сеть АЗС любой ценой, так как важна экономическая эффективность, и темпы ее развития связаны с условиями на рынке. Сейчас, по его словам, объемы производства дизеля и бензина на "Танеко" растут.

Мозговой также пояснил, что компания не планирует выделять нефтехимический бизнес в отдельную компанию, хотя в начале релизации "Танеко" рассматривался и такой вариант. "Это тот бизнес, который растет, увеличивает доходность группы, каких-то планов по выделению с точки зрения размещения акций этой компании нет", — добавил он. Как напомнил Мозговой, в 2019 году "Татнефть" купила у финской Neste в Санкт-Петербурге сеть из 75 АЗС и терминала.

По данным Минэнерго РФ, в 2020 году в России было произведено 38,4 миллиона тонн бензина и 78 миллионов тонн дизельного топлива. "Татнефть" в 2020 году произвела 1,2 миллиона тонн бензина и 3,4 миллиона тонн дизельного топлива.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко". Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании, 22,85% акций принадлежит The Bank of New York Mellon. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.