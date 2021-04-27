2021-04-27T15:53:31+03:00
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Минфин не планиурет новых мер поддержки добычи вязкой нефти до 2024 года
Нефть
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Минфин РФ не планирует дополнительных мер поддержки добычи сверхвязкой и высоковязкой нефти до 2024 года, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей... ПРАЙМ, 27.04.2021
добыча нефти, нефть, минфин рф, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует дополнительных мер поддержки добычи сверхвязкой и высоковязкой нефти до 2024 года, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Минфин не будет предлагать никакие меры, кроме (расширения периметра режима — ред.) НДД с 2024 года", — сказал замминистра финансов.
"Не планируются", — ответил Сазанов на вопрос о том, планируются ли другие меры стимулирования добычи сверхвязкой и высоковязкой нефти до 2024 года.