МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует дополнительных мер поддержки добычи сверхвязкой и высоковязкой нефти до 2024 года, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Путин поручил поддержать проекты с вязкой нефтью

"Минфин не будет предлагать никакие меры, кроме (расширения периметра режима — ред.) НДД с 2024 года", — сказал замминистра финансов.

"Не планируются", — ответил Сазанов на вопрос о том, планируются ли другие меры стимулирования добычи сверхвязкой и высоковязкой нефти до 2024 года.