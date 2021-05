МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти "Татнефти" в январе-апреле сократилась на 569,1 тысячи тонн, или 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,595 миллиона тонн, сообщает компания. С седьмого мая в Турции ужесточается локдаун

В целом же по группе "Татнефть" добыча нефти сократилась на 580,6 тысячи тонн, или 6,3%, и составила 8,694 миллиона тонн. Добыча сверхвязкой нефти в январе-апреле выросла на 139,6 тысячи тонн в годовом выражении, или 13,3%, и составила 1,19 миллиона тонн.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в январе-апреле переработал 4,228 миллиона тонн сырья, в том числе 4,017 миллиона нефтяного. За эти четыре месяца было произведено 4,011 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе бензина — 404,9 тысячи тонн, а дизельного топлива — 1,902 миллиона тонн.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год.

Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании, 22,85% акций принадлежит The Bank of New York Mellon. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.