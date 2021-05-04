МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 апреля, сократились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, и достигли 490,9 миллиона баррелей, ожидают аналитики, опрошенные порталом DailyFx.

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 5 мая, в 17.30 мск.

В 11.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в апреле. Аналитики полагают, что показатель вырос до 53,7 пункта с 53,2 пункта в марте, что соответствует предварительной оценке.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в апреле. Ожидается, что показатель вырос на 810 тысяч после роста в марте на 517 тысяч.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) разместит данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Эксперты полагают, что показатель в апреле вырос до 64,3% с 63,7% в марте.