МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Нефтяная Shell договорилась о продаже доли своих активов на месторождении Малампая на Филиппинах в пользу Udenna Corporation как минимум за 380 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. Нефть коррекционно дорожает после обвала в среду

"Shell Petroleum N.V. подписала соглашение с Malampaya Energy XP Pte Ltd (дочерней компанией Udenna Corporation) о продаже своей 100%-ной доли в Shell Philippines Exploration B.V. (SPEX) ",- говорится в релизе.

Отмечается, что SPEX владеет долей в 45% в сервисном контракте 38 (SC38), который включает газовое месторождение Малампая.

Стоимость сделки оценивается в 380 миллионов долларов с дополнительными выплатами до 80 миллионов долларов в 2022-2024 годах в зависимости от эффективности активов и цен на сырье, говорится в сообщении. При условии согласия партнеров и регуляторов завершение транзакции ожидается к концу текущего года, планирует компания.

Другими партнерами Shell по SC38 являются UC38 LLC, дочерняя компания Udenna Corporation (45%), и Philippine National Oil Company Exploration Corporation (10%). Коммерческая эксплуатация Малампая началась в 2002 году.