2021-05-20T13:10:17+03:00
2021-05-20T13:10:17+03:00
2021-05-20T13:10:17+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210520/833711177.html
Shell продает долю в активах на Филиппинах
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Нефтяная Shell договорилась о продаже доли своих активов на месторождении Малампая на Филиппинах в пользу Udenna Corporation как минимум за 380 миллионов долларов, говорится в... ПРАЙМ, 20.05.2021
нефтедобыча, активы, shell, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83246/89/832468930.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83246/89/832468930.jpg
https://1prime.ru/images/83246/89/832468929.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83246/89/832468929.jpg
https://1prime.ru/images/83246/89/832468928.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83246/89/832468928.jpg
https://1prime.ru/oil/20210520/833707822.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Нефтяная Shell договорилась о продаже доли своих активов на месторождении Малампая на Филиппинах в пользу Udenna Corporation как минимум за 380 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
"Shell Petroleum N.V. подписала соглашение с Malampaya Energy XP Pte Ltd (дочерней компанией Udenna Corporation) о продаже своей 100%-ной доли в Shell Philippines Exploration B.V. (SPEX) ",- говорится в релизе.
Отмечается, что SPEX владеет долей в 45% в сервисном контракте 38 (SC38), который включает газовое месторождение Малампая.
Стоимость сделки оценивается в 380 миллионов долларов с дополнительными выплатами до 80 миллионов долларов в 2022-2024 годах в зависимости от эффективности активов и цен на сырье, говорится в сообщении. При условии согласия партнеров и регуляторов завершение транзакции ожидается к концу текущего года, планирует компания.
Другими партнерами Shell по SC38 являются UC38 LLC, дочерняя компания Udenna Corporation (45%), и Philippine National Oil Company Exploration Corporation (10%). Коммерческая эксплуатация Малампая началась в 2002 году.