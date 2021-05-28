МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут на оптимизме "быков" по поводу роста спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. Министр энергетики США поддерживает санкции против "Северного потока-2"

По состоянию на 7.50 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 69,47 доллара, июльских фьючерсов — на 0,46%, до 69,78 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,51%, до 67,19 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен, начавшийся ещё накануне вечером, в ожидании увеличения спроса на сырье по мере восстановления экономики после мировых ограничительных мер в связи с новым коронавирусом.

"Восстановление экономики в США и Европе перевешивает опасения по поводу некоторых регионов Азии. Рынок считает, что отскок остается сильным, и он сможет поглотить любой поступающий "избыток" предложения", — сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).