2021-05-28T08:02:56+03:00
2021-05-28T08:02:56+03:00
2021-05-28T08:02:56+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210528/833776047.html
Нефть дорожает на перспективах увеличения спроса
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут на оптимизме "быков" по поводу роста спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.50 мск цена... ПРАЙМ, 28.05.2021
сша, фьючерсы, нефть, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83319/69/833196906.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83319/69/833196906.jpg
https://1prime.ru/images/83319/69/833196905.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83319/69/833196905.jpg
https://1prime.ru/images/83319/68/833196893.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83319/68/833196893.jpg
https://1prime.ru/gas/20210528/833774813.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут на оптимизме "быков" по поводу роста спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 69,47 доллара, июльских фьючерсов — на 0,46%, до 69,78 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,51%, до 67,19 доллара за баррель.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен, начавшийся ещё накануне вечером, в ожидании увеличения спроса на сырье по мере восстановления экономики после мировых ограничительных мер в связи с новым коронавирусом.
"Восстановление экономики в США и Европе перевешивает опасения по поводу некоторых регионов Азии. Рынок считает, что отскок остается сильным, и он сможет поглотить любой поступающий "избыток" предложения", — сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).