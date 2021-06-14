МИНСК, 14 июн — ПРАЙМ. Плановый ремонт магистрального нефтепровода на территории Белоруссии, из-за которого приостанавливалась прокачка сырья на экспорт, завершен, нефтепровод работает штатно, сообщил в понедельник оператор белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Компания "Транснефть" 9 июня сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода. Возобновление прокачки было запланировано на 12 июня.

"В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в период с 8 по 13 июня заменили участок магистрального нефтепровода Мозырь — Брест DN600, провели ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода. Работы велись на 227 км нефтепровода Мозырь — Брест DN600 в условиях плановой остановки перекачки сырья", — говорится в сообщении на сайте предприятия. Россиянам рассказали, как вернуть деньги за некачественный товар

Согласно сообщению, специалисты аварийно-восстановительной службы нефтеперекачивающей станции (НПС) "Пинск" и линейно-эксплуатационной службы НПС "Кобрин" совместно с подрядной организацией заменили участок трубопровода диаметром 600 миллиметров протяженностью 250 метров. После окончания монтажных работ осуществлен неразрушающий контроль сварочных соединений, участок трубопровода заполнен нефтью. Специалистами осуществлен ремонт задвижек на НПС "Кобрин" и на линейной части нефтепровода, проведено техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования станций.

"Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода на участке линейная производственно-диспетчерская станция "Мозырь" — государственная граница с Республикой Польша. В настоящее время магистральный нефтепровод Мозырь — Брест работает в штатном режиме", — подчеркивается в сообщении.