МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ в рамках сделки вряд ли будет увеличивать добычу нефти в этом году, помимо уже запланированных почти 2 миллионов баррелей в сутки мае-июле, из-за потенциального возвращения иранских баррелей на рынок, прокомментировал главный экономист Argus Дэвид Файф в ходе конференции агентства "Рынок нефти 2021". Падение цен на нефть ускорилось на фоне общей волатильности

"По моему мнению, в этом году для рынка не возникнет проблемы в том, чтобы переварить дополнительные объемы нефти в этом году, и я не думаю, что ОПЕК+ будет действовать превентивно и выводить новые баррели во второй половине этого года, так как, я думаю, они прекрасно понимают, что это довольно серьезная проблема, которая может возникнуть в первом квартале 2022 года", — ответил он на вопрос о возможности дополнительного пересмотра параметров сделки ОПЕК+ до конца текущего года с учетом потенциального снятия санкций с Ирана.

"Мы считаем, что спрос на рынке растет хорошо для того, чтобы расходовать ранее накопленные запасы. Поэтому мы очень поддерживаем перспективу того, что на протяжении всего третьего квартала и, конечно, в четвертом квартале цены на нефть останутся на уровне, близком к 70 долларам за баррель", — рассказал Файф о прогнозах цен на нефть в этом году.

По его словам, альянс ОПЕК+ скорее всего будет доволен таким уровнем цен. Однако экономист считает, что волатильность цен на нефть может снова появиться в начале 2022 года, так как есть вероятность одновременного увеличения добычи нефти в странах вне сделки ОПЕК+ и потенциального выхода иранских баррелей на рынок.

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля. В минувшую субботу, 12 июня, начался шестой раунд консультаций. Иран и "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) в 2015 году заключили СПВД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. С учетом добровольного вклада Саудовской Аравии ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона миллиона баррелей в сутки, в июне будут находятся на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.