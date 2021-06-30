МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Участникам сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ можно не сохранять жесткие ограничения, так как глобальная инфляция и политическая напряженность будут поддерживать цены на сырье, пишет для Forbes портфельный стратег компании Golden Equator Райнер Михаэль Прайсс. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

Что касается российских компаний, то они могут получить неожиданные преимущества на сырьевом рынке, отмечает аналитик.

Так как западные нефтяные компании подвергаются давлению со стороны акционеров и климатических активистов, у российских поставщиков будет преимущество.

Западные игроки вынуждены соблюдать жесткие экологические требования. Иногда — ценой потери доходов и доли на рынке. У российского сырьевого бизнеса таких проблем в настоящее время меньше. Украина и Европа споткнулись о российский газ

"Уйти от зеленой повестки у российского бизнеса не получится, но более мягкое регулирование в этой сфере даст ему шанс укрепить свои позиции на мировом рынке", — отметил Прайсс.

Напомним, что с начала текущего 2021 года цены на нефть подскочили более чем на 50% и торгуются выше $75, превзойдя максимумы за почти трехлетний период.

Из-за этого, считает стратег, есть смысл увеличить предложение на рынке странами-экспортерами.