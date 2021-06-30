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2021
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Эксперт назвал неожиданное преимущество России на нефтяном рынке
Нефть
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Участникам сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ можно не сохранять жесткие ограничения, так как глобальная инфляция и политическая напряженность будут поддерживать цены на... ПРАЙМ, 30.06.2021
опек, нефть, цены на нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Участникам сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ можно не сохранять жесткие ограничения, так как глобальная инфляция и политическая напряженность будут поддерживать цены на сырье, пишет для Forbes портфельный стратег компании Golden Equator Райнер Михаэль Прайсс.
Что касается российских компаний, то они могут получить неожиданные преимущества на сырьевом рынке, отмечает аналитик.
Так как западные нефтяные компании подвергаются давлению со стороны акционеров и климатических активистов, у российских поставщиков будет преимущество.
Западные игроки вынуждены соблюдать жесткие экологические требования. Иногда — ценой потери доходов и доли на рынке. У российского сырьевого бизнеса таких проблем в настоящее время меньше.
"Уйти от зеленой повестки у российского бизнеса не получится, но более мягкое регулирование в этой сфере даст ему шанс укрепить свои позиции на мировом рынке", — отметил Прайсс.
Напомним, что с начала текущего 2021 года цены на нефть подскочили более чем на 50% и торгуются выше $75, превзойдя максимумы за почти трехлетний период.
Из-за этого, считает стратег, есть смысл увеличить предложение на рынке странами-экспортерами.