ДОХА, 3 июл — ПРАЙМ. Ирак собирается провести первую за год очную встречу стран-участниц ОПЕК 30 сентября в Багдаде, она будет приурочена к празднованиям по случаю 60-летия основания организации, сообщили РИА Новости в министерстве нефти Ирака. Министры ОПЕК+ не смогли договориться по будущему сделки

"Страны-участницы ОПЕК согласились на предложенную дату — 30 сентября 2021 года для проведения встречи. Была договоренность о проведении праздничных мероприятий по случаю 60-летия со дня основания организации в Багдаде", — отметили в министерстве.

В связи с пандемией коронавируса празднование юбилея с момента создания ОПЕК было отложено. Министры стран ОПЕК и не входящих в эту организацию стран, которые участвуют в соглашении о сокращении добычи нефти, собирались в очном формате в марте 2020 года.

ОПЕК основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции в Багдаде пятью странами — Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. В настоящее время в эту организацию, штаб-квартира которой находится в Вене, входят 13 государств.