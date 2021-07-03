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Ирак намерен провести очную встречу ОПЕК
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Ирак собирается провести первую за год очную встречу стран-участниц ОПЕК 30 сентября в Багдаде, она будет приурочена к празднованиям по случаю 60-летия основания организации,... ПРАЙМ, 03.07.2021
добыча нефти, ирак, опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 3 июл — ПРАЙМ. Ирак собирается провести первую за год очную встречу стран-участниц ОПЕК 30 сентября в Багдаде, она будет приурочена к празднованиям по случаю 60-летия основания организации, сообщили РИА Новости в министерстве нефти Ирака.
"Страны-участницы ОПЕК согласились на предложенную дату — 30 сентября 2021 года для проведения встречи. Была договоренность о проведении праздничных мероприятий по случаю 60-летия со дня основания организации в Багдаде", — отметили в министерстве.
В связи с пандемией коронавируса празднование юбилея с момента создания ОПЕК было отложено. Министры стран ОПЕК и не входящих в эту организацию стран, которые участвуют в соглашении о сокращении добычи нефти, собирались в очном формате в марте 2020 года.
ОПЕК основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции в Багдаде пятью странами — Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. В настоящее время в эту организацию, штаб-квартира которой находится в Вене, входят 13 государств.