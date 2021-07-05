МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в понедельник проведут формально уже третий раунд переговоров по судьбе соглашения об ограничении добычи нефти, поскольку две предыдущие попытки 1 и 2 июля не увенчались успехом. Саудовская Аравия настаивает на продлении сделки ОПЕК+ на весь 2022 год

Начало встречи запланировано на 16.00 мск. Фактически, на столе сейчас одна официальная опция: продолжить рост добычи в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно и одновременно продлить общий срок соглашения, который сейчас ограничивается концом апреля, до конца всего 2022 года. Такую рекомендацию дал альянсу министерский мониторинговый комитет ОПЕК+.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Именно вопрос о продлении соглашения до конца всего 2022 года стал камнем преткновения для альянса. Против принятия решения по нему прямо сейчас, за 9 месяцев до истечения официального срока, выступили в ОАЭ. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на пересмотре в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. Минэнерго ОАЭ надеется на заключение сделки ОПЕК+ и пересмотр параметров

"ОАЭ и наши международные партнеры инвестировали значительный объем средств в увеличение производственных мощностей страны и считаем, что если и когда соглашение будет продлено, база отсчета должна отражать реальные производственные мощности, а не устаревший уровень производства октября 2018 года", — объявило минэнерго ОАЭ в воскресенье.

Таким образом, Эмираты не против самой идеи продлить соглашение ОПЕК+ дальше апреля 2022 года, но считают, что в таком случае нужно пересмотреть базу отсчета сокращений для страны. В частности, агентство Блумберг писало, что ОАЭ хотят увеличить ее почти на 700 тысяч баррелей в сутки, до 3,8 миллиона.

Выход, который предлагают сами же Эмираты, — сейчас принять решение только о дальнейшем росте добычи нефти ОПЕК+, а позднее определиться с продлением соглашения. Такой вариант обеспечит всей группе больше времени для обсуждения параметров пересмотра срока сделки ОПЕК+.

ПРОТИВОВЕС

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в воскресенье вечером заявил, что ОПЕК+ обязаны продлить соглашение. "Сейчас одна страна выступает против всей группы. Мне жаль, но такова реальность сегодняшнего дня", — цитирует его слова агентство Блумберг.

Он также отметил, что пойти на условия ОАЭ альянс не может, поскольку это создаст прецедент для остальных участников. Кроме того, бен Сальман пояснил, что без продления соглашения ОПЕК+ вернется к действующим условиям сделки, согласно которым добыча нефти в августе не увеличится.