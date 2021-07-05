МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ не смогли в пятницу принять единое решение и перенесли встречу на сегодня. Цены на нефть реагируют на эти новости сдержанно, ближайший фьючерс на Brent удерживается выше 76 долларов за баррель.

Тем не менее, отсутствие консенсуса в рамках альянса повышает риск того, что страны перестанут соблюдать квоты и начнут активнее наращивать добычу, что окажет давление на баланс (сместив его в сторону предложения) и цены. Сегодня ждем консолидацию Brent в зоне 75-76 долларов за баррель. до итогов саммита ОПЕК+.