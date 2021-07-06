МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. США имеют неплохие отношение как с Саудовской Аравией, так и с ОАЭ, поэтому, как и в 2020 году, они могут сыграть положительную роль посредников в переговорах альянса, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома в понедельник сообщило, что администрация США находится в контакте с ОПЕК и союзниками организации для поиска компромисса в вопросе о дальнейшем росте добычи альянса ОПЕК+.

"В марте прошлого года, когда ОПЕК+ испытывал кризис из-за разногласий между Эр-Риядом и Москвой, именно вмешательство со стороны США позволило странам нащупать консенсус и согласовать очень масштабную сделку, в которую мало кто верил. У Вашингтона неплохие отношения и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ, возможно, США и сейчас смогут сыграть какую-то положительную посредническую роль", — считает Маринченко.

Он отмечает, что США, хотя и стали крупнейшим производителем нефти в мире благодаря "сланцевой революции", также заинтересованы в стабильности нефтяных цен. "Резкий их рост может сильно замедлить восстановление мировой экономики", — поясняет эксперт.

Очередной раунд переговоров ОПЕК+ в понедельник так и не состоялся: заседание было отменено после консультаций, новой даты пока не называлось. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля. Заседание ОПЕК+ может состояться в конце недели, сообщает источник

ОАЭ выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока сделки. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.