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2021
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Еврокомиссия повысила прогноз средней цены нефти Brent на 2021 год
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Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 68,7 доллара за баррель с 63,9 доллара в предыдущем весеннем... ПРАЙМ, 07.07.2021
цена на нефть, еврокомиссия, brent, новости, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 7 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 68,7 доллара за баррель с 63,9 доллара в предыдущем весеннем прогнозе.
"Предполагается, что в 2021 году цены на нефть достигнут в среднем 68,7 доллара США за баррель на фоне сокращения запасов, продолжающегося ограничения добычи ОПЕК+ и ожидаемого увеличения спроса на нефть во второй половине 2021 года. Как ожидается, они стабилизируются на уровне 68,3 доллара за баррель в 2022 году", — пишет ЕК в новом прогнозе.
Речь идет о марке Brent, свидетельствует документ.
Весной ЕК предполагала, что среднегодовая стоимость барреля нефти Brent в 2021 году будет на уровне 63,9 доллара, а в 2022 году — 61,6 доллара.