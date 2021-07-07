БРЮССЕЛЬ, 7 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 68,7 доллара за баррель с 63,9 доллара в предыдущем весеннем прогнозе. Кто обогреет Украину без российского газа

"Предполагается, что в 2021 году цены на нефть достигнут в среднем 68,7 доллара США за баррель на фоне сокращения запасов, продолжающегося ограничения добычи ОПЕК+ и ожидаемого увеличения спроса на нефть во второй половине 2021 года. Как ожидается, они стабилизируются на уровне 68,3 доллара за баррель в 2022 году", — пишет ЕК в новом прогнозе.

Речь идет о марке Brent, свидетельствует документ.

Весной ЕК предполагала, что среднегодовая стоимость барреля нефти Brent в 2021 году будет на уровне 63,9 доллара, а в 2022 году — 61,6 доллара.