МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем в ожидании данных по количеству действующих буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов. "Татнефть" допустила отказ от продажи сырой нефти

По состоянию на 13.37 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,93% — до 74,8 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,11%, до 73,74 доллара за баррель.

Инвесторы находятся в ожидании данных по количеству действующих нефтяных буровых установок в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 2 июля, их число снизилось на четыре — до 376 установок.

Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает некоторое ослабление доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 92,31 пункта. Этому способствовали макроэкономические статданные по США и комментарии участников ФРС по поводу возможного сокращения объемов выкупа активов раньше, чем ожидалось.

Более дешевый доллар способствует росту стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти, которые в этом случае становятся более доступными при их покупке в другой валюте.