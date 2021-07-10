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2021
https://1prime.ru/oil/20210710/834164904.html
Азербайджан заявил о выполнении обязательств по ОПЕК+ в июне
Нефть
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Азербайджан выполнил в июне обязательства по ОПЕК+, добыча составила 610 тысяч баррелей в сутки, сообщает минэнерго страны. "Добывая в июне 610 тысяч баррелей нефти в сутки,... ПРАЙМ, 10.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАКУ, 10 июл — ПРАЙМ. Азербайджан выполнил в июне обязательства по ОПЕК+, добыча составила 610 тысяч баррелей в сутки, сообщает минэнерго страны.
"Добывая в июне 610 тысяч баррелей нефти в сутки, Азербайджан выполнил обязательства в рамках ОПЕК+", — говорится в заявлении.
В соответствии с соглашениями, достигнутыми на министерских заседаниях стран ОПЕК+, среднесуточная добыча нефти в республике в июне была определена на уровне 610 тысяч баррелей.