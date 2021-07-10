БАКУ, 10 июл — ПРАЙМ. Азербайджан выполнил в июне обязательства по ОПЕК+, добыча составила 610 тысяч баррелей в сутки, сообщает минэнерго страны.

"Добывая в июне 610 тысяч баррелей нефти в сутки, Азербайджан выполнил обязательства в рамках ОПЕК+", — говорится в заявлении.

В соответствии с соглашениями, достигнутыми на министерских заседаниях стран ОПЕК+, среднесуточная добыча нефти в республике в июне была определена на уровне 610 тысяч баррелей.