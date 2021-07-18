МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Заседание всех глав делегаций альянса ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, на нем планируется согласовать параметры сделки об ограничении добычи нефти на период после июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Долгое время альянс не мог назначить новую дату заседания из-за сохраняющихся разногласий с ОАЭ по судьбе сделки, в результате которых встречи ОПЕК+ в начале июля прошли безрезультатно.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

В начале июля мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки, и продлить срок соглашения с конца апреля до конца 2022 года. ОАЭ, не возражая против такого наращивания добычи, соглашались на продление сделки только при условии повышения своей базы отсчета.

Работа нефтяных станков - качалок

Аналитик дал прогноз по ситуации на рынке нефти на следующей неделе

Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки. Эмираты настаивали на его повышении до 3,8 миллиона.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года, а сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года. Однако позднее достижение этого консенсуса ОАЭ опровергли.