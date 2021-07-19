ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. США рассматривают ужесточение санкций за продажу Ираном нефти в Китай в случае провала переговоров по ядерной сделке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что новые санкции должны побудить Иран продолжить переговоры или наказать его за срыв процесса. ОПЕК+ ослабил хватку, но рынок нефти под контролем

"В экономике Ирана практически не осталось ничего, что можно было бы подвергнуть санкциям. Продажа Ираном нефти Китаю — это награда", — цитирует одного из американских чиновников газета.

Согласно газете, санкции могут быть направлены против систем перевозок грузов, благодаря которым и совершается экспорт нефти в КНР.

По словам источников, Вашингтон рассматривает другие варианты санкций, например, проведение дипломатической кампании с целью убедить крупных импортеров нефти уменьшить объемы ее закупок, ограничить торговые операции, не связанные с нефтью, а также сократить предоставление займов и финансовые переводы.

Сообщается, что в США еще не приняли конкретных решений в пользу какого-либо варианта.

В Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого в 2018 году вышли США, и снятию американских санкций с Ирана. 20 июня завершился шестой раунд.

Иран заявил, что переговоры в Вене должны быть возобновлены после прихода к власти новой администрации в стране. Инаугурация избранного иранского президента Ибрахима Раиси запланирована на 5 августа.