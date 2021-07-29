МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщило ведомство. Рубль перешел к росту на дорогой нефти

"В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах, реализуемых на рынке нефтепродуктов.

ФАС 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. Тогда указывалось, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс" и ННК.

Биржевые цены на бензин в течение июля многократно достигали максимумов, однако затем перешли к снижению. Последний рекорд был достигнут 22 июля — 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12% независимо от динамики оптовых цен. Готовится соответствующий приказ.