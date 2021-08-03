МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к коррекционному росту после снижения утром на фоне опасений за спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% — до 73,19 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,42% — до 71,56 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к коррекционному росту во вторник днем после снижения утром, что было связано с введением дополнительных ограничений на передвижение из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". На этом фоне инвесторы опасались за сокращение спроса на топливо.

"Рынок нефти продолжает колебаться между опасениями по поводу ограниченного предложения, с одной стороны, и надвигающегося перебоя в спросе, с другой", — заявил газете Wall Street Journal аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт (Barbara Lambrecht).

Инвесторы также находятся в ожидании данных по коммерческим запасам нефти от Американского института нефти (API). За прошлую неделю показатель снизился на 4,73 миллиона баррелей до 435 миллионов.