2021-08-05T12:47:26+03:00
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Нефтепродукты, предположительно, попали в море у берегов Сахалина
Нефть
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Утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в Татарском проливе у берегов Сахалина в четверг, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее в местных СМИ сообщили, что... ПРАЙМ, 05.08.2021
нефть, утечка, сахалин, новости, общество , энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в Татарском проливе у берегов Сахалина в четверг, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее в местных СМИ сообщили, что в море у города Холмск (западное побережье Сахалина) на протяжении нескольких сотен метров появилась радужная плёнка.
"Инспектором Росприроднадзора была обследована данная территория, выявлено место образования утечки, предположительно, нефтепродуктов", — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что по данному факту будет составлен административный акт, а лица, виновные в разливе нефтепродуктов, будут привлечены к ответственности. Кто виновен в утечке, не сообщается.