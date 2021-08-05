МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в Татарском проливе у берегов Сахалина в четверг, сообщает пресс-служба правительства региона. Разлив нефтепродуктов в Якутии произошел из-за аварии на ГЭС

Ранее в местных СМИ сообщили, что в море у города Холмск (западное побережье Сахалина) на протяжении нескольких сотен метров появилась радужная плёнка.

"Инспектором Росприроднадзора была обследована данная территория, выявлено место образования утечки, предположительно, нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что по данному факту будет составлен административный акт, а лица, виновные в разливе нефтепродуктов, будут привлечены к ответственности. Кто виновен в утечке, не сообщается.