МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают расти после падения в среднем на 3% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает после снижения в цене в течение трех дней

По состоянию на 12.47 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54% — до 70,77 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,85% — до 68,72 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" продолжают восстанавливаться после снижения на 3% торговым днем ранее, что было связано с данными о запасах нефти в США.

Трейдеры также находятся в ожидании данных по числу действующих нефтяных буровых установок в США, которые будут опубликованы нефтесервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю показатель снизился на две, до 385 агрегатов.

На этой неделе, в пятницу, будут обнародованы статданные по занятости в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в июле снизилась до 5,7% с уровня июня в 5,9%. Кроме того, эксперты ожидают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июле увеличилось на 870 тысяч.

"Я по-прежнему считаю, что существенные продажи нефти будут недолговечными и за ними последует столь же энергичное ралли. Завтра, вероятно, значительный рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США позволит реализовать этот сценарий", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley).