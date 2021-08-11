МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Росрыболовство готово оказать поддержку в оценке последствий разлива нефти под Новороссийском, а также в разработке и реализации комплекса мер по их ликвидации, заявил руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков. Экологи дали оценки ликвидации разлива нефти у Новороссийска

Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного причального устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем — "порядка 12 кубометров". Но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров.

"Уверены, что Росприроднадзор совестно с РАН объективно оценят нанесенный ущерб. Мы, в свою очередь, готовы оказать всестороннюю поддержку в оценке последствий разлива, а также в разработке и реализации комплекса мер по их ликвидации", — приводятся слова Клокова в сообщении ведомства.

При этом руководитель объединенной пресс-службы указал, что это не первый случай разлива нефтепродуктов за последнее время. "Мы говорим о повышении экологической ответственности как о мировом тренде, а сталкиваемся с такими проявлениями халатности сотрудников компаний, использующих в экономических целях природные ресурсы в ущерб другим, в данном случае водным", — добавил он.