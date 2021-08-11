МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы падения в среду вечером, в то время как внимание инвесторов переключилось на статданные минэнерго США о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,71%, до 70,13 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,63%, до 67,86 доллара за баррель.

Днем цены на нефть сначала увеличивались, но новости из США омрачили перспективы дальнейшего роста. СМИ сообщили, что США призывают ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы препятствовать росту цен на бензин. Однако, как сообщил РИА Новости источник, члены ОПЕК+ пока не обсуждали между собой призыв США альянсу увеличить добычу нефти, но консультации не исключаются.

Падение цен после этого превышало 1%, но оно замедлилось после публикации еженедельной статистики запасов нефти минэнерго США. За минувшую неделю показатель снизился на 0,4 миллиона баррелей, до 438,8 миллиона. Но аналитики ожидали уменьшения на 1,27 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 1,4 миллиона баррелей (на 0,6%), до 227,5 миллиона баррелей.