МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличивают темпы падения до более чем 3%, а стоимость марки Brent оказывалась ниже 66 долларов за баррель — впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов. Цена нефти марки Brent упала ниже $66 за баррель

По состоянию на 14.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,25%, до 66,01 доллара за баррель; октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,63%, до 62,86 доллара за баррель, сентябрьские — на 3,67%, до 63,06 доллара.

Утром нефть дешевела на 1%, позднее снижение усилилось до 2%, тогда Brent опустился ниже 67 долларов за баррель.

Негатив, вызванный опасениями за перспективы спроса при продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом, обострился после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор отметил в протоколе возможность начала сокращения темпов выкупа финансовых активов с рынка уже в текущем году.

На этом фоне также начался активный рост курса доллара к мировым валютам, что отразилось в снижении стоимости сырьевых активов, для которых это как правило неблагоприятно.

Аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), мнение которого приводит агентство Блумберг, отмечает неблагоприятную среду для котировок нефти на фоне опасений за восстановление экономики, общего отказа от риска и укрепления доллара. Однако, как сказал Стауново, спрос будет восстанавливаться неравномерно, а рынок нефти продолжит оставаться в дефиците, и это должно оказать небольшую поддержку ценам.