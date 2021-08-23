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https://1prime.ru/oil/20210823/834513647.html
США продадут 20 миллионов баррелей нефти
Нефть
Новости
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США продадут 20 миллионов баррелей сырой нефти из государственного стратегического резерва, сообщило министерство энергетики страны. Это плановая продажа в рамках действующего... ПРАЙМ, 23.08.2021
нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. США продадут 20 миллионов баррелей сырой нефти из государственного стратегического резерва, сообщило министерство энергетики страны.
Это плановая продажа в рамках действующего бюджетного законодательства США.
По состоянию на август США производят до 11,3 миллиона баррелей нефти в день.
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