ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. США продадут 20 миллионов баррелей сырой нефти из государственного стратегического резерва, сообщило министерство энергетики страны. Рубль скептически относится к росту нефти и мировых рынков

Это плановая продажа в рамках действующего бюджетного законодательства США.

По состоянию на август США производят до 11,3 миллиона баррелей нефти в день.

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