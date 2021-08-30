МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают торговаться без единой динамики, недалеко отходя от уровней предыдущего закрытия и находясь в понедельник днём на утренних значениях в отсутствие новых значимых факторов, свидетельствуют данные торгов. Рынок нефти: доллар вниз – цены вверх, а на горизонте – ураган

По состоянию на 14.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,15%, до 71,81 доллара за баррель, октябрьских — на 0,08%, до 72,76 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI при этом дешевели на 0,31%, до 68,53 доллара за баррель.

Утром цены на нефть демонстрировали ту же динамику. Немного ранее в ходе торгов цена Brent протестировала "красную" зону, но все же к снижению не перешла.

Росту стоимости нефти всё так же препятствует желание инвесторов зафиксировать прибыль после того, как за минувшую неделю это сырье подорожало на 10%.

Кроме того, позитивным фактором для предложения нефти остается ситуация в Мексиканском заливе, где из-за урагана "Ида" добыча нефти была приостановлена более чем на 90%, но при этом ураган уже сейчас снова ослаб до "тропического шторма".

Трейдеры также ожидают заседания ОПЕК+, которое состоится в среду, 1 сентября. Но и это не даёт какого-то ярко выраженного сигнала покупать или продавать, поскольку от мероприятия не ожидают революционных решений. В рамках предыдущего заседания ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив соглашение до конца будущего года.