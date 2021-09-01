МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Заседание всех глав делегаций стран ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в альянсе. СМИ: комитет ОПЕК+ рекомендовал наращивать добычу

Ранее завершилось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, комитет рекомендовал альянсу сохранить текущие параметры нефтяной сделки.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась.

А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.