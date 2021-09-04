МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В этом году день нефтяника отмечается в России 4 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов посчитал для РИА Новости, сколько нефти потребляет среднестатистический россиянин.
"Один россиянин опосредованно потребил в прошлом году около 840 килограммов нефти", — рассказал он.
Так, в России за прошлый год было переработано 270 миллионов тонн сырья — нефти и конденсата. На внутренний рынок для российских потребителей было отгружено примерно 123 миллиона тонн продуктов их переработки, включая нефтехимические полупродукты для последующих переделов в конечные изделия.
Причем этот показатель упал за год примерно на 11% — в 2019 году на одного жителя России приходилось примерно 940 килограммов.
https://1prime.ru/oil/20210904/834603598.html
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