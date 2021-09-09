МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии штатно, никакой экстренности нет, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза

Ранее СМИ сообщили, что "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса — Броды".

"Никакой экстренности нет. Все штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти", — сказал он.

По словам Тищенко, приостановка прокачки пройдет "без ущерба прокачки необходимых объемов в направлении Венгрии".

"Тем более здесь отмечается даже профицит технических возможностей, что при необходимости позволяет увеличить объемы прокачки при желании партнёров", — отметил пресс-секретарь "Белнефтехима". Отвечая на вопрос, чья нефть прокачивается, Тищенко сообщил, что азербайджанская.