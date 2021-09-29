МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили снижение в среду днем, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают официальных данных минэнерго США о запасах нефти в стране после того, как Американский институт нефти (API) неожиданно сообщил о росте этого показателя, омрачив настроения на рынке.

По состоянию на 14.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,57% — до 77,88 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,52%, до 78,68 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,65% — до 74,8 доллара за баррель.

Нефть во вторник впервые за пять недель закрыла торги снижением. За период роста цена марки Brent превысила отметку в 80 долларов за баррель, а WTI — 75 долларов за баррель, обновив максимумы с 23 октября 2018 и с 14 июля текущего года соответственно. Росту цен способствовали ожидания высокого спроса на нефть в условиях ограниченного предложения.

Сейчас оптимизм сменился беспокойством после данных API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя. Утром нефть дешевела на этом фоне более чем на 1%.

"Сегодня утром рынок нефти испытывает давление после того, как API сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю. Снижение цен предполагает, что на нефтяном рынке все еще сохраняются волнения", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

Перед публикацией официальных данных минэнерго США по запасам падение цен несколько замедлилось. Эксперты ожидают, что министерство сообщит о снижении показателя на 1,7 миллиона баррелей. Это может стать восьмой неделей снижения подряд. За этот период запасы нефти в США уменьшились уже на 25,2 миллиона баррелей.