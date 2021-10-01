МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту, завершая неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.29 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,79% — до 78,93 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 75,59 доллара за баррель. Днем нефть дешевела в пределах 0,5%.

В первый торговый день октября и последний торговый день недели котировки нефти склонны к росту. С начала недели нефть подорожала на 1-2%. При этом в сентябре нефть марок Brent и WTI подорожала на 7,3% и 9,5% соответственно. В целом нефть в прошлом месяце поддерживали опасения перебоев в поставках из-за ураганов в Мексиканском заливе, признаки восстановления спроса и снижение запасов в США.

Инвесторы также ожидают новостей от ОПЕК+ по дальнейшим планам наращивания добычи. Заседание ОПЕК+ запланировано на понедельник, 4 октября. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств в рамках нефтяной сделки.

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 1 октября, увеличилось на семь – до 428 агрегатов.