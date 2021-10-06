МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье впервые с октября 2018 года поднялась выше 80 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus. Блумберг: Saudi Aramco понизила цены на нефть на ноябрь

"Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе увеличилась на $1,69/баррель по сравнению с понедельником, до $80,80/баррель (cif Роттердам). Скидка на сорт с 30 сентября составляет $2,50/баррель (cif Роттердам) к Североморскому датированному", — говорится в сообщении. Отмечается, что цена превысила 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти.

Также сообщается, что цена на партии Urals объемом 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении выросла на 1,69 доллара за баррель относительно понедельника, до 81,35 доллара за баррель.

При этом добавляется, что скидка на нефть Urals по отношению к Brent в Средиземноморье сохранилась на уровне 1,95 доллара за баррель.