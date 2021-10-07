МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Власти США пока не планируют использовать для стабилизации внутренних цен на топливо товарные интервенции из стратегического резерва нефти или вводить ограничения на экспорт нефти, написал в Twitter старший энергетический корреспондент Bloomberg Хавьер Блас.

"Министерство энергетики США… теперь заявляет, что не рассматривает "в настоящее время" использование стратегических резервов нефти, а также не добивается запрета за нефтяной экспорт", — сообщил он.

Накануне деловое издание Finanсial Times цитировало министра энергетики Дженнифер Грэнхолм, которая не исключила использования обеих мер.