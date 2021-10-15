2021-10-15T13:09:50+03:00
2021-10-15T13:09:50+03:00
2021-10-15T13:09:50+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20211015/834967537.html
Новак уточнил планы по добыче нефти в России в октябре
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия в октябре будет добывать 9,8 миллиона баррелей нефти в сутки, в рамках квоты ОПЕК+, уточнил вице-премьер РФ Александр Новак. "Да", — ответил Новак на уточняющий вопрос... ПРАЙМ, 15.10.2021
нефть, энергетика, экономика, промышленность, новости, александр новак, россия, добыча нефти, сделка опек
https://1prime.ru/images/83225/50/832255026.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83225/50/832255026.jpg
https://1prime.ru/images/83225/50/832255025.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83225/50/832255025.jpg
https://1prime.ru/images/83225/50/832255024.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83225/50/832255024.jpg
https://1prime.ru/oil/20211015/834967434.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Россия в октябре будет добывать 9,8 миллиона баррелей нефти в сутки, в рамках квоты ОПЕК+, уточнил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да", — ответил Новак на уточняющий вопрос журналистов, будет ли добыча нефти в РФ в октябре на уровне 9,8 миллиона баррелей в сутки — квоты страны в рамках ОПЕК+ на этот месяц.
В четверг Новак говорил, что добыча в октябре составит 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки.