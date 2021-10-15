МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Россия в октябре будет добывать 9,8 миллиона баррелей нефти в сутки, в рамках квоты ОПЕК+, уточнил вице-премьер РФ Александр Новак. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября повысится

"Да", — ответил Новак на уточняющий вопрос журналистов, будет ли добыча нефти в РФ в октябре на уровне 9,8 миллиона баррелей в сутки — квоты страны в рамках ОПЕК+ на этот месяц.

В четверг Новак говорил, что добыча в октябре составит 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки.