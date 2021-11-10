МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что добыча нефти в России в 2023-2024 годах составит около 560 миллионов тонн, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Цены на нефть закрылись на двухнедельном максимуме

"Мы считаем, что в 2023-2024 годах добыча составит около 560 миллионов тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи", — сказал министр в интервью газете "Коммерсант".

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что добыча нефти и газового конденсата в России по прогнозу составит 522 миллиона тонн в 2021 году. По итогам 2020 года было добыто 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата.