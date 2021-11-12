МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2021 года составила 57,091 миллиарда рублей после убытка в 3,958 миллиарда годом ранее, а капзатраты составили 42,94 миллиарда рублей, снизившись на 10,2% в годовом выражении, следует из отчета компании. "Роснефть" увеличила чистую прибыль в январе-сентябре

Выручка от реализации (включая прибыль и убытки от совместной деятельности) выросла на 43%, до 595,002 миллиарда рублей.

Обыкновенные акции "Башнефти" после публикации отчета дорожали на Мосбирже на 10%, до 1625 рублей.